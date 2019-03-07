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Posted 7 марта 2019, 05:18

Published 7 марта 2019, 05:18

Modified 24 декабря, 18:09

Updated 24 декабря, 18:09

В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего подростка на пешеходном переходе

7 марта 2019, 05:18
Полиция Екатеринбурга разыскивает автолюбителя, который вечером 6 марта на пешеходном переходе у дома на улице Новгородцевой, 11/1 сбил подростка и скрылся с места происшествия.

В 21:10 14-летний уралец переходил дорогу, когда на него был совершен наезд. В результате ДТП несовершеннолетний получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и перелом малой берцовой кости.

По неподтвержденным данным, водитель был за рулем автомобиля марки Nissan Sunny. Он был одет в куртку серого цвета с капюшоном и темные брюки.

Также сотрудники ГИБДД ищут водителей автомобилей ZAZ Chance, темного Chevrolet Lanos и белого Hyundai Solaris, которые в момент наезда проезжали мимо.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о данном ДТП просят обратиться в ГАИ Екатеринбурга или позвонить по телефонам +7 912 281 58 47 или 02. Сотрудники отделения пропаганды ГИБДД города гарантируют конфиденциальность.

#Общество#Новости УрФО#Наезд#ГИБДД#Розыск#Несовершеннолетний#Екатеринбург
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