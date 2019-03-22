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Posted 22 марта 2019,, 03:00

Published 22 марта 2019,, 03:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Лучший инженер-программист УрФО определился в Екатеринбурге

22 марта 2019, 03:00
19 инженеров-программистов с регионов Уральского федерального округа собрались в Екатеринбурге для того, чтобы определить лучшего среди себя. Тройка лидеров поделила между собой главный приз в размере 170 тыс. рублей.

21 марта в Екатеринбурге подвели итоги конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа в номинации «Лучший инженер-программист». В состязании приняло участие 19 человек из Свердловской, Курганской, Челябинской, Тюменской областей и ХМАО.

Лучшим инженером-программистом признан инженер АУ «Югорский НИИ информационных технологий» Алексей Захаров, он получил приз в размере 79 тыс. рублей. Второе и третье место досталось сотруднику АО «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э. С. Яламова» Владимиру Плюснину и представителю ООО «1С-Медицина-Регион» Тюменской области Евгению Погорелову. Они забрали главные призы в размере 57 и 34 тыс., соответственно, сообщает официальный сайт правительства Свердловской области.

Сегодня на этой площадке мы не просто выбирали лучших инженеров-программистов. Каждый из участников пополнит реестр профессиональной элиты инженерного корпуса,отметил заместитель министра промышленности и науки Свердловской области Игорь Зеленкин.

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