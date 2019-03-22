Лучший инженер-программист УрФО определился в Екатеринбурге

19 инженеров-программистов с регионов Уральского федерального округа собрались в Екатеринбурге для того, чтобы определить лучшего среди себя. Тройка лидеров поделила между собой главный приз в размере 170 тыс. рублей.