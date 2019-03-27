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Posted 27 марта 2019, 15:14

Published 27 марта 2019, 15:14

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Свердловская область вошла в тройку лидеров России по финансовому контролю

27 марта 2019, 15:14
Министерство финансов Свердловской области вошло в тройку лучших контрольно-ревизионных органов РФ, сообщает департамент информполитики региона.

Также в тройку лидеров вошли Волгоградская область и Республика Дагестан. Конкурс проводился на основе проделанной в 2018 году работы.

В прошлом году Минфин провел 140 мероприятий по контролю. За год было составлено 67 административных протоколов, 68 предупреждений и 89 предписаний об устранении нарушений.

Также в 2018 году устранены финансовые нарушения на сумму 350 млрд рублей, общий объем проверенных средств составил 30,3 млрд рублей.

#Экономика#Свердловская область#Конкурс#Минфин
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