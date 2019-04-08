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Posted 8 апреля 2019,, 12:00

Published 8 апреля 2019,, 12:00

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Свердловчане предпенсионного возраста смогут получить новую профессию

8 апреля 2019, 12:00
В рамках нацпроекта «Демография» свердловчане предпенсионного возраста смогут овладеть новыми профессиями по стандартам WorldSkills, сообщает департамент информполитики региона.

В 2019 году на учебу в колледжах и техникумах смогут зарегистрироваться мужчины в возрасте от 58 до 60 лет и женщины – от 53 до 55 лет. В числе наиболее популярных специальностей – «Визуальный мерчендрайзинг», «Графический дизайн», «Промышленный дизайн», «Мехатроника» и «Промышленная робототехника».

После Москвы Екатеринбург является первым в России городом по количеству заявленных специальностей.

Каждый ученик по итогам обучения получит «Скиллс Паспорт» - документ, признанный ведущими работодателями страны. Длительность обучения зависит от выбранной специальности. Для участия в программе необходимо зарегистрироваться на сайте и пройти тестирование.

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#Общество#Свердловская область#Обучение#Специальности#Екатеринбург#Предпенсионный возраст
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