Куйвашев поддержал идею присвоения УКЛРЦ в Нижнем Тагиле имени Тетюхина

Уральский меценат и основатель госпиталя в Нижнем Тагила Владислав Тетюхин скончался 11 апреля, прощание с ним прошло в Верхней Салде, где он долгое время жил и работал. После смерти Тетюхина депутат Балыбердин обратился к губернатору с просьбой о присвоении госпиталю имени его основателя, идею поддержали жители Нижнего Тагила.