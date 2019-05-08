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Posted 8 мая 2019, 03:22

Published 8 мая 2019, 03:22

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

Куйвашев поддержал идею присвоения УКЛРЦ в Нижнем Тагиле имени Тетюхина

8 мая 2019, 03:22
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал идею присвоения Уральскому клиническому лечебно-реабилитационному центру имени Владислава Тетюхина, об этом на своей странице в соцсети сообщил депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин.

Губернатор в письменном ответе пояснил, что поддерживает данное предложение, однако переименование необходимо согласовать с руководством медучреждения. Предварительное согласие от генерального директора центра уже получено.

С генеральным директором УКЛРЦ А.В. Щелкуновым я предварительно переговорил и получил положительный ответ. Осталось всё оформить документально,написал Балыбердин.

Уральский меценат и основатель госпиталя в Нижнем Тагила Владислав Тетюхин скончался 11 апреля, прощание с ним прошло в Верхней Салде, где он долгое время жил и работал. После смерти Тетюхина депутат Балыбердин обратился к губернатору с просьбой о присвоении госпиталю имени его основателя, идею поддержали жители Нижнего Тагила.

#Общество#Нижний Тагил#Госпиталь#Евгений Куйвашев#Владислав Тетюхин#Алексей Балыбердин
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