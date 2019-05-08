Куйвашев поддержал идею присвоения УКЛРЦ в Нижнем Тагиле имени Тетюхина

Posted 8 мая 2019, 03:22
Published 8 мая 2019, 03:22
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
Губернатор в письменном ответе пояснил, что поддерживает данное предложение, однако переименование необходимо согласовать с руководством медучреждения. Предварительное согласие от генерального директора центра уже получено.
С генеральным директором УКЛРЦ А.В. Щелкуновым я предварительно переговорил и получил положительный ответ. Осталось всё оформить документально,написал Балыбердин.
Уральский меценат и основатель госпиталя в Нижнем Тагила Владислав Тетюхин скончался 11 апреля, прощание с ним прошло в Верхней Салде, где он долгое время жил и работал. После смерти Тетюхина депутат Балыбердин обратился к губернатору с просьбой о присвоении госпиталю имени его основателя, идею поддержали жители Нижнего Тагила.