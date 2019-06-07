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Posted 7 июня 2019,, 12:09

Published 7 июня 2019,, 12:09

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

«Тагилдорстрой» с 12 июня начнет производить улучшенный асфальт

7 июня 2019, 12:09
С 12 июня на заводе «Тагилдорстрой» запустят улучшенное оборудование для производства более качественной асфальтобетонной смеси, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

На асфальтовом заводе МУП «Тагилдорстрой» специалисты устанавливают новое оборудование для производства асфальтобетонной смеси, соответствующей требованиям нацпрограммы «Безопасные и качественные автодороги».

По словам главного инженера «Тагилдорстроя» Владимира Микова, на предприятии установят оборудование для контроля дозирования материала. Таким образом, можно будет менять количество минерального порошка, битума и определенный фракций гравия.

Полный весовой контроль и новый более четкий способ дозирования материалов позволят нам выполнять все требования БКАД, отметил Миков.

Оборудование доставили из Башкирии. Реконструкцию завода осуществляют 15 специалистов «Тагилдорстроя» и «Уфадормаша». Работа предприятия возобновится с 12 июня.

После возобновления работы завода будем завершать укладку асфальта на улицах Челюскинцев, Гагарина, Товарном дворе. В конце июня «зайдем» на улицу Учительская. В июле приступим к ремонту дорог на Кулибина, Жуковского и Ломоносова», сказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Василев.

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил завод и отметил, что оборудование позволит выпускать более качественный асфальт для реализации нацпроекта БКАД.

Напомним, что в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» за шесть лет в Нижнем Тагиле отремонтируют 116 км дорог. Со списком объектов и ходом реализации БКАД можно ознакомиться на сайте города.

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