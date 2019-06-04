Первую улицу в рамках БКАД в Нижнем Тагиле сдадут в течение недели

На объекте трудится «УБТ-Сервис», который ранее выиграл конкурс по ремонту 17 автодорог в Нижнем Тагиле. По заверению директора компании Гаджи Абдулова, на текущий момент готовность составляет 90%, поэтому в течение недели улицу сдадут.

Сейчас подрядчики выполняют монтаж бортового камня, что допустимо в неблагоприятных погодных условиях. Ранее специалисты «УБТ-Сервис» уложили два слоя асфальтового покрытия, а также выполнили благоустройство.

Осталось сделать заезды во дворы, пешеходные переходы и посеять газон, отметил Гаджи Абдулов.

На 90% также выполнены работы на улице Азовская. В процессе строительства появились проблемы с грунтами: после укладки второго слоя образовались трещины, поэтому на этих участках пришлось производить уплотнение основания.

На улицах Басова, Тимирязева и Северном шоссе подрядчик срезал асфальт и теперь занят установкой бортового камня.

Одновременно с этим рабочие бригады трудятся на самом масштабном объекте в рамках БКАД — Восточном шоссе. Несмотря на выявленные трудности, работы ведутся в графике, заявил Гаджи Абдулов. По состоянию на 3 июня можно говорить о 20-процентной готовности.

На данный момент выполнены работы по замене бортового камня от танковой проходной до улицы Ильича. Затрудняется выполнение работ тем, что после вскрытия старого асфальтового покрытия выявилось неплотное основание. Приходится производить выемку грунтов, сыпать щебень, уплотнять,рассказал Гаджи Абдулов.

В целом, по заверению директора «УБТ-Сервис», работы ведутся с опережающими темпами.