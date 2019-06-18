В Нижнем Тагиле не хватает 196 сотрудников школ и 39 работников детсадов

Сейчас в системе образования города трудятся 10,1 тысячи человек, из них 6,4 тысячи человек — педагогические работники и руководители. Из них 7% — мужчины. В последнее время отмечается тенденция увеличения мужчин в системе образования. 1,1 тысячи работников школ и детсадов города — пенсионеры. Средний возраст педагога в Нижнем Тагиле — 43 года.