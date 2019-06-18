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Posted 18 июня 2019, 02:59

Published 18 июня 2019, 02:59

Modified 24 декабря, 18:07

Updated 24 декабря, 18:07

В Нижнем Тагиле не хватает 196 сотрудников школ и 39 работников детсадов

18 июня 2019, 02:59
Ситуацию с нехваткой педагогических работников обсудили в Нижнем Тагиле депутаты гордумы, пишет «Тагильский рабочий».

Сейчас в системе образования города трудятся 10,1 тысячи человек, из них 6,4 тысячи человек — педагогические работники и руководители. Из них 7% — мужчины. В последнее время отмечается тенденция увеличения мужчин в системе образования. 1,1 тысячи работников школ и детсадов города — пенсионеры. Средний возраст педагога в Нижнем Тагиле — 43 года.

На текущий момент школы города нуждаются еще в 196 сотрудниках, детским садам не хватает 39 человек, еще девять человек нужны в учреждения дополнительного образования. В прошлом году в школы и детсады города пришли 125 молодых специалистов.

В управлении образования создана профильная комиссия, которая занимается вопросами подготовки кадров. Специалисты предлагают увеличить в школах число профильных педагогических классов, развивать наставничество, утвердить для педагогов награду в виде нагрудного знака, который бы давал педагогам право на получение дополнительных денежных поощрений.

#Общество#Нижний Тагил#Школа#Детские сады#Дума
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