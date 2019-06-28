В Екатеринбурге 3 руководителя спортшкол сообщили недостоверные сведения о доходах

Posted 28 июня 2019, 17:26
Published 28 июня 2019, 17:26
Modified 24 декабря, 18:11
Updated 24 декабря, 18:11
Согласно материалам проверки, директор одного из физкультурно-оздоровительных комплексов не указал доход, который получил от сдачи в аренду юридическому лицу недвижимости, в размере 600 тыс. рублей. Также руководитель не сообщил о том, что его супруга владеет автомобилем BMW.
В декларации другого директора не указаны имеющиеся в собственности супруги земельные участки, занятые под гаражными боксами. В каждом случае в справках о доходах был уменьшен размер заработной платы и не указан доход, полученный от судейства спортивных мероприятий.
Прокуратура Чкаловского района внесла представление в адрес главы администрации Екатеринбурга, по результатам рассмотрения которого виновные были привлечены к дисциплинарной ответственности.