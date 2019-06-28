В Екатеринбурге 3 руководителя спортшкол сообщили недостоверные сведения о доходах

Согласно материалам проверки, директор одного из физкультурно-оздоровительных комплексов не указал доход, который получил от сдачи в аренду юридическому лицу недвижимости, в размере 600 тыс. рублей. Также руководитель не сообщил о том, что его супруга владеет автомобилем BMW.