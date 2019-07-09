Тагильчанка победила на фестивале циркового искусства в Нур-Султане

Posted 9 июля 2019,, 05:25
Published 9 июля 2019,, 05:25
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Тагильчанка показала эквилибр с мячом, который, по задумке, олицетворяет луну. Номер называется «Лунная мечта». Олеся взяла «золото». Как рассказала девушка, она еще не успела посмотреть Нур-Султан из-за плотного графика тренировок, но планирует наверстать упущенное.
В фестивале приняли участие шестьдесят артистов циркового искусства из России, Вьетнама, Израиля, Испании, Монголии, Узбекистана и других стран. Среди членов жюри был сын Чарли Чаплина.
Фестиваль меня поразил, так как в этом году было очень много талантливых номеров,поделился с корреспондентами Юджин Чаплин.