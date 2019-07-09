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Posted 9 июля 2019,, 05:25

Published 9 июля 2019,, 05:25

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

Тагильчанка победила на фестивале циркового искусства в Нур-Султане

9 июля 2019, 05:25
Фестиваль «Эхо Азии» завершился в Нур-Султане, среди победителей оказалась тагильчанка — 16-летняя Олеся Федотова, пишет издание bnews.

Тагильчанка показала эквилибр с мячом, который, по задумке, олицетворяет луну. Номер называется «Лунная мечта». Олеся взяла «золото». Как рассказала девушка, она еще не успела посмотреть Нур-Султан из-за плотного графика тренировок, но планирует наверстать упущенное.

В фестивале приняли участие шестьдесят артистов циркового искусства из России, Вьетнама, Израиля, Испании, Монголии, Узбекистана и других стран. Среди членов жюри был сын Чарли Чаплина.

Фестиваль меня поразил, так как в этом году было очень много талантливых номеров,поделился с корреспондентами Юджин Чаплин.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Фестиваль#Победа#Цирк#Гордость Нижнего Тагила
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