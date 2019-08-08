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Posted 8 августа 2019, 05:19

Published 8 августа 2019, 05:19

Modified 24 декабря 2024, 18:10

Updated 24 декабря 2024, 18:10

В Свердловской области снизилось число жертв смертельных ДТП

8 августа 2019, 05:19
На Среднем Урале сократилось число погибших в ДТП, сообщает 66.ру со ссылкой на данные FinExpertiza.

За последние четыре года число жертв смертельных аварий сократилось на 40%. Свердловская область ранее входила в топ регионов по числу смертельных ДТП, в настоящий момент она находится на 13 строчке рейтинга.

В 2014 году на дорогах Свердловской области в ДТП погибли 634 человека, в 2018 году число снизилось до 378 человек. Снижение смертности в ДТП связано с ужесточением ПДД, повышением культуры вождения и установкой камер фиксации нарушений.

#Транспорт#ДТП#Свердловская область#ГИБДД#Статистика
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