Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Днём города

В заключение речи мэр поблагодарил предприятия, организации, предпринимателей, управляющие компании, ТОСы за участие в подготовке к празднику. Тагильчанам Пинаев пожелал «крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях и незабываемых впечатлений от предстоящего праздника!»