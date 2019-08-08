В День города в Нижнем Тагиле продлят время работы трамваев
Сегодня, 20:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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10 августа после праздничного салюта в День города тагильчане смогут уехать домой на трамваях. МУП «Тагильский трамвай» опубликовало график движения транспорта.
Сюжеты: Нижний Тагил
В День города будут продлено время работы маршрутов № 3, 12 и 15. Также будет запущен трамвай № 2 на Тагилстрой. Трамваи будут ходить до 00:30.
Трамвай № 2 поедет от остановки «Драмтеатр», № 3 и № 12– от остановок «Музей» и «Театр кукол», три трамвая № 15 будут ждать тагильчан на остановках «Пр. Ленина», «Драмтеатр» и «Театр кукол».
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