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Posted 13 августа 2019, 10:46

Published 13 августа 2019, 10:46

Modified 24 декабря 2024, 18:08

Updated 24 декабря 2024, 18:08

В Нижнем Тагиле женщина с тысячной купюрой пытается обмануть работников автомагазинов

13 августа 2019, 10:46
Сотрудники автомагазинов «Авто-Кореец» и «Автополка.ру» в Нижнем Тагиле рассказали в соцсетях о женщине, которая пытается воспользоваться невнимательностью работников торговой точки и завладеть денежными средствами.

Первый инцидент произошел в магазине «Авто-Кореец». Женщина под видом покупательницы пожелала приобрести антифриз за 160 рублей. Она достала из кошелька тысячную купюру, пока продавец отвлекся, убрала ее и потребовала у сотрудника магазина сдачу мелкими купюрами. Однако менеджер магазина был осведомлен о подобных видах мошенничества и не позволил себя обмануть.

Менеджер предлагает посмотреть камеры, посчитать кассу. На что она просит отложить товар и быстро покидает магазин,сообщается в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Второй случай произошел в магазине «Автополка.ру». Женщина действовала по аналогичной схеме и на этот раз смогла обмануть менеджера.

По происшествию мы уже обратились в отдел полиции на Красной, 10, написано заявление,сказали журналисту TagilCity.ru в автомагазине.

В МУ МВД «Нижнетагильское» пояснили, что по данному факту будет проведена проверка.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Мошенничество
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