В Нижнем Тагиле женщина с тысячной купюрой пытается обмануть работников автомагазинов

Первый инцидент произошел в магазине «Авто-Кореец». Женщина под видом покупательницы пожелала приобрести антифриз за 160 рублей. Она достала из кошелька тысячную купюру, пока продавец отвлекся, убрала ее и потребовала у сотрудника магазина сдачу мелкими купюрами. Однако менеджер магазина был осведомлен о подобных видах мошенничества и не позволил себя обмануть.