В Екатеринбурге две мошенницы обманули банк на 18 млн рублей
Две екатеринбурженки подделали документы о платежеспособности потенциального клиента банка и получили 18 млн рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
В 2014 году женщины, имеющие высшее юридическое образование, подделали документы о платежеспособности потенциального клиента банка. Они подали заявку на ипотеку в размере 18 млн рублей. По документам, стоимость приобретаемого дома была 22 млн рублей, по факту же цена помещения составляла 9 млн рублей.
Банк одобрил заявку и перечислил средства. Мошенницы пообещали номинальному заемщику, что будут вносить платежи по ипотеке, однако не стали этого делать.
В отношении женщин было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Суд приговорил одну из злоумышленниц к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима. Вторую мошенницу осудили на 12 лет колонии общего режима.