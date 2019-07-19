В Екатеринбурге две мошенницы обманули банк на 18 млн рублей

В 2014 году женщины, имеющие высшее юридическое образование, подделали документы о платежеспособности потенциального клиента банка. Они подали заявку на ипотеку в размере 18 млн рублей. По документам, стоимость приобретаемого дома была 22 млн рублей, по факту же цена помещения составляла 9 млн рублей.

Банк одобрил заявку и перечислил средства. Мошенницы пообещали номинальному заемщику, что будут вносить платежи по ипотеке, однако не стали этого делать.