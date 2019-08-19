Приставы могут начать информировать должников по СМС

Posted 19 августа 2019, 03:41
Published 19 августа 2019, 03:41
Modified 24 декабря 2024, 18:09
Updated 24 декабря 2024, 18:09
Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» были внесены в Госдуму России, пишет ТАСС со ссылкой на Минюст. В случае принятия закона россияне, например, смогут получать по СМС информацию о начале исполнительного производства. Аналогично можно будет узнавать об ограничениях на выезд за границу. Услуга не является обязательной. Россияне могут продолжить пользоваться привычными способами информирования.
Узнать о наличии задолженности также можно на сайте судебных приставов.