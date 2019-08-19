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Posted 19 августа 2019, 03:41

Published 19 августа 2019, 03:41

Modified 24 декабря 2024, 18:09

Updated 24 декабря 2024, 18:09

Приставы могут начать информировать должников по СМС

19 августа 2019, 03:41
С 2020 года судебные приставы могут начать информировать должников по СМС, сообщают «Новые известия».

Соответствующие поправки в закон «Об исполнительном производстве» были внесены в Госдуму России, пишет ТАСС со ссылкой на Минюст. В случае принятия закона россияне, например, смогут получать по СМС информацию о начале исполнительного производства. Аналогично можно будет узнавать об ограничениях на выезд за границу. Услуга не является обязательной. Россияне могут продолжить пользоваться привычными способами информирования.

Узнать о наличии задолженности также можно на сайте судебных приставов.

#Общество#Россия#Информация#Долг#ФССП
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