Правительство пригрозило регионам закрытием финансирования за срыв ремонта дорог

Мы не только выполняем те задачи, которые ставит перед нами министерство транспорта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, но и идем с опережением графика. Была поставлена задача — к началу октября достичь показателя 85%. Уже к 26 сентября мы вышли на цифру 87% от общего выполнения плана. Срок контрактов по ремонту дорог в рамках БКАД истекает 31 декабря 2019 года, однако, мы рассчитываем завершить все работы уже до 15 октября. К настоящему моменту 16 из 24 участков уже отремонтированы,сообщил TagilCity.ru заместитель директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков.