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Posted 26 сентября 2019, 13:04

Published 26 сентября 2019, 13:04

Modified 17 сентября 2022, 16:25

Updated 17 сентября 2022, 16:25

Правительство пригрозило регионам закрытием финансирования за срыв ремонта дорог

Правительство пригрозило регионам закрытием финансирования за срыв ремонта дорог

26 сентября 2019, 13:04
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Вице-премьер России Максим Акимов и министр транспорта Евгений Дитрих раскритиковали Крым, Забайкальский край, Ненецкий автономный округ, Туву, Чечню, Приморье, ЕАО и Сахалинскую область за срыв сроков по ремонту дорог.

По словам чиновников, из-за срыва сроков эти регионы рискуют остаться без дополнительного финансирования.

Мы изъяли из экономики беспрецедентные ресурсы на нацпроект, существенно повысив налоги. Мы у людей фактически забрали часть доходов, чтобы перераспределить на общественное благо. А оно пока выглядит так: только четыре региона уложили верхний слой асфальта,цитирует максима Акимова «Коммерсантъ».

Он заявил, что дополнительное финансирование в размере 12,6 млрд руб., которое ранее планировалось выделить на аварийные мосты в регионах, станет недоступным для тех, кто не выполняет план.

Свердловская область в опальный список не вошла. Всего в регионе в 2019 году по проекту «Безопасные и качественные автодороги» запланирован ремонт 130 километров дорог. Больше половины из них — региональные трассы, 20,4 км отремонтировали в городской сети Екатеринбурга, а ещё 29,8 — в Нижнем Тагиле, где, по данным чиновников, 87% работ уже выполнено. Как рассказали в администрации Нижнего Тагила, дорожный ремонт идёт с опережением графика.

Мы не только выполняем те задачи, которые ставит перед нами министерство транспорта в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, но и идем с опережением графика. Была поставлена задача — к началу октября достичь показателя 85%. Уже к 26 сентября мы вышли на цифру 87% от общего выполнения плана. Срок контрактов по ремонту дорог в рамках БКАД истекает 31 декабря 2019 года, однако, мы рассчитываем завершить все работы уже до 15 октября. К настоящему моменту 16 из 24 участков уже отремонтированы,сообщил TagilCity.ru заместитель директора МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Николай Новиков.

Напомним, 9 сентября Нижний Тагил с целью проверки хода работ по БКАД посетил министр транспорта Свердловской области Василий Старков. После его визита админстрация города сообщила о начале подготовку проектно-сметной документации на реализацию БКАД в 2020 году. Как пояснили TagilCity.ru в свердловском Минтрансе, успешное завершение первого этапа работ гарантирует городу получение очередной части финасирования — около полмиллиарда рублей.

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#Политика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Ремонт#Дороги#Нацпроект БКАД
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