Дочернее предприятие «Швабе» подало к «Уралвагонзаводу» иск на 8 миллионов рублей

Напомним, 20 января воронежское ООО «ИКФ „Солвер“ подало иск в суд к АО „НПК „Уралвагонзавод“ в Нижнем Тагиле о взыскании 1,3 миллиарда рублей. Тогда в пресс-службе УВЗ TagilCity.ru рассказали, что с заявленными требования не согласны, так компания „Солвер“ не исполнила свои обязательства по контрактам. Тагильское предприятие после получения искового заявления начнёт подготовку документов для защиты интересов в суде.