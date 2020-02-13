tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля 2020, 11:16

Published 13 февраля 2020, 11:16

Modified 24 февраля, 12:51

Updated 24 февраля, 12:51

Дочернее предприятие «Швабе» подало к «Уралвагонзаводу» иск на 8 миллионов рублей

13 февраля 2020, 11:16
Лыткаринский завод оптического стекла подал иск к акционерному обществу «Научно-Производственная Корпорация „Уралвагонзавод“ о взыскании порядка 8 миллионов рублей. Арбитражный суд Свердловской области назначил судебное разбирательство дела на 12 марта.

Согласно иску, завод оптического стекла требует взыскать с АО НПК «УВЗ» 7,8 миллиона рублей, из которых 5,5 миллионов — долг за поставленную продукцию, а ещё 2,2 миллиона рублей — пени, начисленные за просрочку оплаты продукции, говорится в определении о назначении дела к судебному разбирательству.

12 февраля TagilCity.ru отправило АО НПК «УВЗ» официальный запрос, однако, на момент публикации, ответа нет.

Лыткаринский завод оптического стекла расположенн в городе Лыткарино Московской области. Входит в состав холдинга «Швабе» государственной корпорации «Ростех». В конце 2016 года АО «Научно-производственная корпорация „Уралвагонзавод“ также вошла в состав „Ростеха“.

Напомним, 20 января воронежское ООО «ИКФ „Солвер“ подало иск в суд к АО „НПК „Уралвагонзавод“ в Нижнем Тагиле о взыскании 1,3 миллиарда рублей. Тогда в пресс-службе УВЗ TagilCity.ru рассказали, что с заявленными требования не согласны, так компания „Солвер“ не исполнила свои обязательства по контрактам. Тагильское предприятие после получения искового заявления начнёт подготовку документов для защиты интересов в суде.

Материалы по теме
Министерство обороны подало иск на 232,9 миллиона рублей к УВЗ в Нижнем ТагилеВоронежский «Солвер» и УВЗ в Нижнем Тагиле судятся из-за миллионных исков
#Экономика#Нижний Тагил#Эксклюзив#Иск#УВЗ#Александр Зверев
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика