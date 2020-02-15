Мэрия Нижнего Тагила купит три машины за три миллиона рублей

Кроме того, в контракт входят условия, по которым цвет салона машин будет темный, цвет кузова – металлик, тип кузова седан. Машины должны быть новыми, выпущены не ранее 2019 года, и оснащены задними стеклами с обогревом, раздельным климат-контролем, шумоизоляцией капота, подогревом передних сидений.