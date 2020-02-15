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Posted 15 февраля 2020, 12:14

Published 15 февраля 2020, 12:14

Modified 17 сентября 2022, 16:46

Updated 17 сентября 2022, 16:46

Мэрия Нижнего Тагила купит три машины за три миллиона рублей

Мэрия Нижнего Тагила купит три машины за три миллиона рублей

15 февраля 2020, 12:14
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Мэрия Нижнего Тагила объявила электронный аукцион на закупку трех легковых автомобилей, стоимость которых составит три миллиона рублей.

Автомобили предназначены для Администраций Тагилстроевского, Ленинского и Дзержинского районов. Стоимость каждой машины составляет один миллион рублей. Автомобили должны быть легковыми с пятью посадочными местами, с двигателями на бензине и механической коробкой передач.

Кроме того, в контракт входят условия, по которым цвет салона машин будет темный, цвет кузова – металлик, тип кузова седан. Машины должны быть новыми, выпущены не ранее 2019 года, и оснащены задними стеклами с обогревом, раздельным климат-контролем, шумоизоляцией капота, подогревом передних сидений.

Заявки на аукцион можно подать до 21 февраля, процедура выбора подрядчика пройдет 26 февраля.

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