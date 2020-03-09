В Екатеринбурге из окна больницы выпал мужчина

В Екатеринбурге около шести утра из окна больницы, которая находится в районе ВИЗа выпал мужчина, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

По данным инсайдера, он выпал из окна отделения неврологии, которое находится на четвертом этаже, на козырек. От полученных травм мужчина умер на месте. В Следственном комитете отказались комментировать происшествие. Напомним, вчера, 8 марта, в столице Урала поступило сообщение о двух случаях падения из окон многоэтажных домов. В одном случае выпавшая женщина погибла, во втором — осталась жива.