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Posted 9 марта 2020, 06:36

Published 9 марта 2020, 06:36

Modified 29 ноября, 17:29

Updated 29 ноября, 17:29

В Екатеринбурге из окна больницы выпал мужчина

9 марта 2020, 06:36
В Екатеринбурге около шести утра из окна больницы, которая находится в районе ВИЗа выпал мужчина, пишет Е1 со ссылкой на собственный источник.

По данным инсайдера, он выпал из окна отделения неврологии, которое находится на четвертом этаже, на козырек. От полученных травм мужчина умер на месте.

В Следственном комитете отказались комментировать происшествие.

Напомним, вчера, 8 марта, в столице Урала поступило сообщение о двух случаях падения из окон многоэтажных домов. В одном случае выпавшая женщина погибла, во втором — осталась жива.

#Происшествия#Новости УрФО#Больница#Смерть#Падение#Екатеринбург
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