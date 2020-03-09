В Екатеринбурге из окна больницы выпал мужчина

Posted 9 марта 2020, 06:36
Published 9 марта 2020, 06:36
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
По данным инсайдера, он выпал из окна отделения неврологии, которое находится на четвертом этаже, на козырек. От полученных травм мужчина умер на месте.
В Следственном комитете отказались комментировать происшествие.
Напомним, вчера, 8 марта, в столице Урала поступило сообщение о двух случаях падения из окон многоэтажных домов. В одном случае выпавшая женщина погибла, во втором — осталась жива.