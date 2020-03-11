Имущество банкротящихся «Нижнетагильских тепловых сетей» выставили на торги

Posted 11 марта 2020, 10:47
Published 11 марта 2020, 10:47
Modified 29 ноября, 17:29
Updated 29 ноября, 17:29
На аукционе представлены экскаватор ЕК-12 за 115,8 тысячи рублей, полуприцеп стоимостью 159 тысяч рублей, автомобильный кран за 154,2 тысячи рублей, автомобиль УАЗ за 109,6 тысячи рублей, Трактор стоимостью 273,3 тысячи рублей, насос за 112,1 тысячи рублей, а также три двигателя СД 6кВ по 300 тысяч рублей каждый. Общая сумма распродаваемого имущества — около 1,8 миллиона рублей. Шаг аукциона составляет 5% от первоначальной стоимости продаваемого объекта.
Заявки на участие в аукционе начнут принимать 16 марта. Дата окончания подачи заявлений — 17 апреля. Торги пройдут на электронной площадке ООО «Ру-Трейд» 24 апреля.
Напомним, ранее Александра Звонарева обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением об оспаривании сделок НТТС. Внешний управляющий назвала незаконной сделку по изъятию имущества предприятия администрацией Нижнего Тагила на сумму 131,9 миллиона рублей. В числе присвоенных объектов указаны здания, автомобили, сети газопровода и другое. Согласно постановлениям администрации, часть имущества была продана.
21 февраля мэрия Нижнего Тагила выпустила постановление, по которому НТТС передается 424 метра теплоснабжения взамен изъятого ранее имущества.