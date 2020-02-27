Банкротящийся МУП «НТТС» пытается через суд взыскать долги с управляющих компаний
МУП «Нижнетагильские тепловые сети» подал иски в суд о взыскании задолженности по договорам энергоснабжения к ООО «УК «ЖЭУ № 1» и ООО Фирма «Комфорт-НТ». Сумма исков — 1,4 миллиона рублей и 1,9 миллиона рублей соответственно.
По обоим искам НТТС Арбитражный суд Свердловской области возбудил производство по делу. Предварительное судебное заседание с УК «ЖЭУ № 1» состоится 24 марта, с УК «Комфорт-НТ» — 17 марта.
Напомним, ранее внешний управляющий МУП «НТТС» Александра Звонарева обратилась в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением об оспаривании сделок должника. Звонарева назвала незаконной сделку по изъятию имущества предприятия администрацией Нижнего Тагила на 131,9 миллиона рублей. В числе присвоенных объектов находятся здания, автомобили, сети газопровода и другое. Согласно постановлениям администрации, часть имущества была продана.
21 февраля мэрия выпустила постановление, по которому НТТС передается 424 метра теплоснабжения взамен изъятого ранее имущества.