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Posted 31 марта 2020, 14:23

Published 31 марта 2020, 14:23

Modified 29 ноября, 17:28

Updated 29 ноября, 17:28

Гравврач Демидовской больницы обвинил в клевете группу «ЧП Нижний Тагил»

31 марта 2020, 14:23
В Нижнем Тагиле сотрудники Отдела полиции № 16 проверяют администратора группы «ЧП Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Максима Емельянова. Причиной проверки стало заявление главврача Демидовской городской больницы Сергея Овсянникова, пишет Znak.

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» подтвердили, что возбуждено административное дело по статье «Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации». Максим Емельянов пояснил, что причиной стал пост, размещенный в группе, о том, что руководство больницы заставляет сотрудников шить медицинские маски, из-за нехватки готовых изделий.

Главврач Демидовской больницы Сергей Овсянников подтвердил, что обратился в полицию. Он рассказал, что учреждение обеспечено масками. В больнице действительно шьют маски из марли и ваты, но делается это на экстренный случай.

В полиции отметили, что проверка по заявлению продолжается, решение по нему пока не принято.

Сегодня в Госдуме приняли закон об ужесточении наказания за публикацию недостоверных сведений в СМИ. Юридическим лицам грозит штраф до 3 млн рублей.

#Общество#Нижний Тагил#Информация#ЧП#Группа#Маска
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