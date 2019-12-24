Главврач Демидовской больницы пытался переложить штраф в 400 тысяч рублей на хирургов

В 2017 году во время дежурства медиков Аллы Лукиной и Елены Чазовой скончался пациент. Суд признал врачей в ненадлежащем исполнении своих обязанностей. Лукина была приговорена к двум годам тюремного заключения, Чазова к одному году и 10 месяцам тюрьмы. Медработники не признали своей вины.

Больницу оштрафовали на 400 тысяч рублей. Но Сергей Овсянников подал апелляцию о взыскании денег с обвиняемых врачей. Только после того, как в дело вмешался Минздрав региона, главврач отозвал иск.

Сам Овсянников пояснил изданию, что у больницы нет претензий к врачам.

Во всех же случаях врачебной ошибки должно наказываться юридическое лицо, то есть больница. Убежден, что в 99% случаев, кроме вины врача, есть и вина системы, в которой он работает. Именно то, что сейчас больницы перестали поддерживать своих работников, и стало одной из главных причин, что врачи стали массово увольняться и бастовать, рассказал руководитель общественной организации по защите прав потребителей медицинских услуг «Здравоохранение» Максим Стародубцев.