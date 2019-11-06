«Вакансии остаются»: уволившимся тагильским хирургам не могут найти замену
В Демидовской больнице Нижнего Тагила по-прежнему не хватает хирургов, пишет Ура.ру со ссылкой на заведующего хирургическим отделением Дениса Левченко.
По словам заведующего, в отделении гнойной хирургии работают три хирурга: сам Левченко, Татьяна Шибаева и новый сотрудник, которого взяли на работу после массовых увольнений врачей.
Вакансии остаются. В других отделениях ситуация не лучше, рассказал Денис Левченко.
В Министерстве здравоохранения Свердловской области пояснили, что в медучреждения идет набор специалистов. В Демидовскую больницу приняты пять хирургов, еще один приходит в декабре и один выходит в январе.
В июле хирурги Демидовской больницы написали заявления об увольнении, ссылаясь на высокую нагрузку и низкую зарплату. Затем таким же образом поступили врачи Городской больницы № 1. После освещения ситуации в СМИ министр здравоохранения Андрей Цветков посетил горбольницу № 1 и уговорил врачей не увольняться. В Минздраве рассказали, что на работу в больницу приняты два хирурга, еще с одним ведутся переговоры.