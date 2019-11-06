«Вакансии остаются»: уволившимся тагильским хирургам не могут найти замену

По словам заведующего, в отделении гнойной хирургии работают три хирурга: сам Левченко, Татьяна Шибаева и новый сотрудник, которого взяли на работу после массовых увольнений врачей.

Вакансии остаются. В других отделениях ситуация не лучше, рассказал Денис Левченко.

В Министерстве здравоохранения Свердловской области пояснили, что в медучреждения идет набор специалистов. В Демидовскую больницу приняты пять хирургов, еще один приходит в декабре и один выходит в январе.