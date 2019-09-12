Минздрав РФ назвал причины «бунта» тагильских хирургов

Проверка Минздрава РФ после ситуации с массовым увольнением хирургов в Нижнем Тагиле выявила отсутствие системной кадровой политики в здравоохранении всей области, сообщает «ТАСС» ссылаясь на помощника полномочного представителя президента РФ в Уральском федеральном округе Анну Ленскую.
Было проведено заседание рабочей группы, на котором Ирина Купеева (директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ — прим. ТАСС) подвела итоги проверки. В Москве признали неэффективность региональной кадровой политики в здравоохранении, в области нет актуального мониторинга движения медицинских кадров с учетом лечебных нагрузок, заработной платы, потребности в специалистах и перспективных планов в их подготовке,заявила Ленская ТАСС.
Также помощник полпреда отметила, что тагильские хирурги подали заявление на увольнение из-за переработок и плохих условий труда. По её словам, в федеральном министерстве предложили пересмотреть маршрутизацию пациентов в регионе и привести работу хирургической службы в соответствие с федеральными порядками.
Напомним, в августе в Нижнем Тагиле разразился скандал с массовым увольнением хирургов, вышедший на федеральный уровень — уволились хирурги сразу двух больниц. После этого в тагильских больницах была организована масштабная проверка Минздрава и прокуратуры. Медики в результате отозвали свои заявления, им пообещали увеличение зарплаты и оплаты переработки. Президент России призвал установить для медиков единые размеры оплаты труда.