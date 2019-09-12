Минздрав РФ назвал причины «бунта» тагильских хирургов

Было проведено заседание рабочей группы, на котором Ирина Купеева (директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ — прим. ТАСС) подвела итоги проверки. В Москве признали неэффективность региональной кадровой политики в здравоохранении, в области нет актуального мониторинга движения медицинских кадров с учетом лечебных нагрузок, заработной платы, потребности в специалистах и перспективных планов в их подготовке,заявила Ленская ТАСС.

Также помощник полпреда отметила, что тагильские хирурги подали заявление на увольнение из-за переработок и плохих условий труда. По её словам, в федеральном министерстве предложили пересмотреть маршрутизацию пациентов в регионе и привести работу хирургической службы в соответствие с федеральными порядками.