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Posted 31 марта 2020, 06:18

Published 31 марта 2020, 06:18

Modified 17 сентября 2022, 16:56

Updated 17 сентября 2022, 16:56

Владислав Пинаев призвал тагильчан остаться дома

31 марта 2020, 06:18
Сюжет
Коронавирус
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев обратился к горожанам с призывам остаться дома на время особого положения из-за коронавируса.

Глава города подчеркнул, что наступившая нерабочая неделя введена для предотвращения распространения пандемии, а значит, граждане должны находиться дома.

К сожалению, прошедшие выходные показали диаметрально противоположное. Ограничьте передвижение по городу, ограничьте передвижение и нахождение в общественных территориях. Берегите детей, берегите родителей, берегите близких,сказал Пинаев.

Мэр призвал предпринимателей закрыть заведения общепита и торговые центры. По словам градоначальника, в минувшие выходные установлено, что более 100 предприятий города не выполнили указ президента России Владимира Путина.

На этой неделе будут приняты самые жесткие меры по административному воздействию, вплоть до уголовной ответственности,подчеркнул глава города.

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#Общество#Нижний Тагил#Коронавирус#Мэр#Владислав Пинаев
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