Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на ремонт путепровода по проспекту Мира

Согласно документации, строители до 1 сентября должны полностью удалить основание, само дорожное покрытие, а также установить новое. Данные работы предусмотрены на только на самом путепроводе, но и подъездах к нему. Кроме того, подрядчик должен будет провести демонтаж трамвайных путей. На все работы требуется гарантия от четырех до восьми лет. В случаев возникновения дефектов в течение этого времени дефекты подрядная организация будет устранять за собственный счет.