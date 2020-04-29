Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на ремонт путепровода по проспекту Мира

Posted 29 апреля 2020, 07:46
Published 29 апреля 2020, 07:46
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Из бюджета города на эти цели выделено больше 30,5 миллионов рублей. Победителей определят 13 мая.
Согласно документации, строители до 1 сентября должны полностью удалить основание, само дорожное покрытие, а также установить новое. Данные работы предусмотрены на только на самом путепроводе, но и подъездах к нему. Кроме того, подрядчик должен будет провести демонтаж трамвайных путей. На все работы требуется гарантия от четырех до восьми лет. В случаев возникновения дефектов в течение этого времени дефекты подрядная организация будет устранять за собственный счет.