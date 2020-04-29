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Posted 29 апреля 2020, 07:46

Published 29 апреля 2020, 07:46

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Мэрия Нижнего Тагила ищет подрядчика на ремонт путепровода по проспекту Мира

29 апреля 2020, 07:46
В Нижнем Тагиле объявлен конкурс по выбору подрядчика для ремонта путепровода, расположенного по проспекту Мира, сообщается на портале госзакупок.

Из бюджета города на эти цели выделено больше 30,5 миллионов рублей. Победителей определят 13 мая.

Согласно документации, строители до 1 сентября должны полностью удалить основание, само дорожное покрытие, а также установить новое. Данные работы предусмотрены на только на самом путепроводе, но и подъездах к нему. Кроме того, подрядчик должен будет провести демонтаж трамвайных путей. На все работы требуется гарантия от четырех до восьми лет. В случаев возникновения дефектов в течение этого времени дефекты подрядная организация будет устранять за собственный счет.

#Общество#Нижний Тагил#Подрядчик#Госзакупки#Ремонт
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