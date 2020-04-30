«Врач будет приходить». Как работают детские больницы Нижнего Тагила в пандемию

В период пандемии врачи по показаниям продолжают проводить дистанционные консультации пациентов, количество которых, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, возросло. Причем консультации проводят не только по актуальной проблеме, но и по узконаправленным случаям. Исключением не стали и детские больницы. По словам Ольги Булдаковой, онлайн-консультации проводят региональные медицинские учреждения — ГБУЗ СО «Областная детская клиническая больница» (ОДКБ — прим.ред.) и медцентр «Бонум». Дистанционный приём ведётся для детей всех возрастов и с различными заболеваниями. Также специалисты выездной паллиативной службы ОДКБ осуществляют консультации детей с паллиативными состояниями.