Глава горздрава Екатеринбурга допустил ужесточение режима самоизоляции

Posted 6 мая 2020, 03:12
Published 6 мая 2020, 03:12
Modified 17 сентября 2022, 17:04
Updated 17 сентября 2022, 17:04
Он отметил, что окончательное решение примет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и оно может оказаться иным.
По его словам, по заболеваемости в регионе имеется прирост, но небольшой. Он сдерживается за счет ограничительных мер.
Денис Демидов подчеркнул, что так как нет большого роста, то учреждения здравоохранения могут разворачивать койки планомерно. В то же время, он считает, что число заболевших в городе увеличится.
Напомним, что по данным на 5 мая, в Свердловской области подтверждено 1277 случаев заражения коронавирусом. 21 пациент находится в тяжелом состоянии, еще у 63 пациентов состояние оценивается как средней тяжести. Количество выздоровевших составляет 182 человека.