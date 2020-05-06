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Posted 6 мая 2020, 03:12

Published 6 мая 2020, 03:12

Modified 17 сентября 2022, 17:04

Updated 17 сентября 2022, 17:04

Глава горздрава Екатеринбурга допустил ужесточение режима самоизоляции

6 мая 2020, 03:12
Сюжет
Коронавирус
Глава управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов предположил, что после окончания майских праздников режим самоизоляции ужесточится, сообщает E1.

Он отметил, что окончательное решение примет оперативный штаб по борьбе с коронавирусом и оно может оказаться иным.

По его словам, по заболеваемости в регионе имеется прирост, но небольшой. Он сдерживается за счет ограничительных мер.

Денис Демидов подчеркнул, что так как нет большого роста, то учреждения здравоохранения могут разворачивать койки планомерно. В то же время, он считает, что число заболевших в городе увеличится.

Напомним, что по данным на 5 мая, в Свердловской области подтверждено 1277 случаев заражения коронавирусом. 21 пациент находится в тяжелом состоянии, еще у 63 пациентов состояние оценивается как средней тяжести. Количество выздоровевших составляет 182 человека.

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#Общество#Новости УрФО#Коронавирус#Екатеринбург#Самоизоляция#Пандемия
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