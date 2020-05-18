Чехословаки, курьеры и нарушения УВЗ. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Еще одним резонансным событием «карантинных недель» стал демонтаж памятника Героя СССР Ивана Конева в Праге, на месте монумента установили пластиковый унитаз. В некоторых городах России, в том числе Нижнем Тагиле, установлены памятники чехословацким легионерам. Некоторые россияне, в ответ на действия Чехии, предложили снести их памятники на территории страны. TagilCity.ru узнало, что думают об этом тагильчане.