Чехословаки, курьеры и нарушения УВЗ. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Posted 18 мая 2020, 03:43
Published 18 мая 2020, 03:43
Modified 29 ноября, 17:30
Updated 29 ноября, 17:30
Пандемия вынудила людей находиться дома, многие магазины оказались закрыты. А ресторанам и кафе разрешили работать только навынос. Из-за этого возросла нагрузка на службы доставки. Узнали, как они с этим справляются.
В режиме самоизоляции граждане, оставшиеся без работы или ушедшие в вынужденный отпуск, начали искать способы заработка. Кто-то принялся шить маски на продажу, кто-то занялся репетиторством и торговлей через интернет. Однако оказалось, что заработать на этом тагильчанам не удалось.
13 мая Госдума приняла законопроект о дистанционном голосовании. Теперь выборы в органы власти и референдумы могут проходить на электронных площадках, так, через сайт Госуслуг. Тагильчане неоднозначно приняли данную инициативу.
Несмотря на пандемию, контрольно-ревизионные органы продолжают работу. Недавно прошла проверка соблюдения трудового законодательства на одном из градообразующий предприятий — на УВЗ. Роструд выявил ряд нарушений.
12 мая детская горбольница начала прививочную кампанию. Медики рассказали об ее особенностях и развеяли страхи родителей касательно вакцинации в период пандемии коронавируса.
Еще одним резонансным событием «карантинных недель» стал демонтаж памятника Героя СССР Ивана Конева в Праге, на месте монумента установили пластиковый унитаз. В некоторых городах России, в том числе Нижнем Тагиле, установлены памятники чехословацким легионерам. Некоторые россияне, в ответ на действия Чехии, предложили снести их памятники на территории страны. TagilCity.ru узнало, что думают об этом тагильчане.