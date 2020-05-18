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Posted 18 мая 2020, 03:43

Published 18 мая 2020, 03:43

Modified 29 ноября, 17:30

Updated 29 ноября, 17:30

Чехословаки, курьеры и нарушения УВЗ. Итоги недели в Нижнем Тагиле

18 мая 2020, 03:43
Сюжет
Коронавирус
Рассказываем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.

Пандемия вынудила людей находиться дома, многие магазины оказались закрыты. А ресторанам и кафе разрешили работать только навынос. Из-за этого возросла нагрузка на службы доставки. Узнали, как они с этим справляются.

В режиме самоизоляции граждане, оставшиеся без работы или ушедшие в вынужденный отпуск, начали искать способы заработка. Кто-то принялся шить маски на продажу, кто-то занялся репетиторством и торговлей через интернет. Однако оказалось, что заработать на этом тагильчанам не удалось.

13 мая Госдума приняла законопроект о дистанционном голосовании. Теперь выборы в органы власти и референдумы могут проходить на электронных площадках, так, через сайт Госуслуг. Тагильчане неоднозначно приняли данную инициативу.

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Несмотря на пандемию, контрольно-ревизионные органы продолжают работу. Недавно прошла проверка соблюдения трудового законодательства на одном из градообразующий предприятий — на УВЗ. Роструд выявил ряд нарушений.

12 мая детская горбольница начала прививочную кампанию. Медики рассказали об ее особенностях и развеяли страхи родителей касательно вакцинации в период пандемии коронавируса.

Еще одним резонансным событием «карантинных недель» стал демонтаж памятника Героя СССР Ивана Конева в Праге, на месте монумента установили пластиковый унитаз. В некоторых городах России, в том числе Нижнем Тагиле, установлены памятники чехословацким легионерам. Некоторые россияне, в ответ на действия Чехии, предложили снести их памятники на территории страны. TagilCity.ru узнало, что думают об этом тагильчане.

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