Бизнес на «удаленке» и откровения врача скорой помощи. Итоги недели в Нижнем Тагиле
Вспоминаем главные события прошедшей недели для Нижнего Тагила.
На фоне пандемии коронавируса тагильчан все больше интересуют вопросы касательно работы сферы здравоохранения. Из-за введения режима самоизоляции популярность набирает телемедицина. Медики могут удаленно консультировать пациентов, а также получать момощь от коллег из других городов.
Поменялась и работа детской горбольницы. Отменены плановые приемы, а также вакцинации. Однако юные тагильчане по-прежнему могут в полном объеме получать помощь врачей.
Непросто сейчас приходится работникам скорой помощи — увеличилось число вызовов. Журналист TagilCity.ru взял интервью у работника скорой помощи Василия Молчанова, который рассказал о плюсах и минусах своей профессии.
Кроме того, на минувшей неделе мы выяснили, как тагильские предприятия проверяют сотрудников на коронавирус. Оказалось, такая возможность есть не везде. Однако на всех предприятиях усилены меры безопасности — проводится санобработка, где-то введена одноразовая посуда, сотрудники старше 60 лет отправлены на больничный или в отпуск.
С 1 мая в Свердловской области введен обязательный масочный режим. Не все тагильчане оказались готовы его соблюдать. Мы узнали у экспертов, зачем нужно носить маску.
Бизнес в Нижнем Тагиле претерпевает изменения на фоне пандемии. Многим пришлось уйти в онлайн. Однако останется ли потом бизнес на «удаленке»?