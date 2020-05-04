Бизнес на «удаленке» и откровения врача скорой помощи. Итоги недели в Нижнем Тагиле

На фоне пандемии коронавируса тагильчан все больше интересуют вопросы касательно работы сферы здравоохранения. Из-за введения режима самоизоляции популярность набирает телемедицина. Медики могут удаленно консультировать пациентов, а также получать момощь от коллег из других городов.

«Телемедицина — это возможность». Как в Нижнем Тагиле помогают пациентам онлайн

Поменялась и работа детской горбольницы. Отменены плановые приемы, а также вакцинации. Однако юные тагильчане по-прежнему могут в полном объеме получать помощь врачей.

«Врач будет приходить». Как работают детские больницы Нижнего Тагила в пандемию

Непросто сейчас приходится работникам скорой помощи — увеличилось число вызовов. Журналист TagilCity.ru взял интервью у работника скорой помощи Василия Молчанова, который рассказал о плюсах и минусах своей профессии.

«Я забирал людей по частям». Как работает скорая помощь Нижнего Тагила

Кроме того, на минувшей неделе мы выяснили, как тагильские предприятия проверяют сотрудников на коронавирус. Оказалось, такая возможность есть не везде. Однако на всех предприятиях усилены меры безопасности — проводится санобработка, где-то введена одноразовая посуда, сотрудники старше 60 лет отправлены на больничный или в отпуск.

Как предприятия Нижнего Тагила проверяют сотрудников на коронавирус

С 1 мая в Свердловской области введен обязательный масочный режим. Не все тагильчане оказались готовы его соблюдать. Мы узнали у экспертов, зачем нужно носить маску.

«Хуже точно не будет». Зачем жителям Нижнего Тагила соблюдать масочный режим

Бизнес в Нижнем Тагиле претерпевает изменения на фоне пандемии. Многим пришлось уйти в онлайн. Однако останется ли потом бизнес на «удаленке»?