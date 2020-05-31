В Екатеринбурге «Теремок» закрыли на 15 суток из-за несоблюдения норм по COVID-19

Во время очередной внеплановой проверки выяснилось, что ни сотрудники «Теремка», ни родители воспитанников не соблюдают масочный режим. Также при входе в здание нет бесконтактного термометра. Группы не проветриваются в установленном порядке, у садика нет собственной площадки для прогулок и отдельного помещения для заболевших детей.