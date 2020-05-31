В Екатеринбурге «Теремок» закрыли на 15 суток из-за несоблюдения норм по COVID-19

Posted 31 мая 2020, 10:34
Published 31 мая 2020, 10:34
Modified 24 декабря, 18:02
Updated 24 декабря, 18:02
В связи с этим роспотребнадзор приостановил деятельность дошкольного образовательного учреждения на пятнадцать суток.
Учредителем «Теремка» является ИП Губина А.С. Ранее садику уже выдавали предостережение, однако группы продолжали работать, не смотря на санкции санврачей.
Во время очередной внеплановой проверки выяснилось, что ни сотрудники «Теремка», ни родители воспитанников не соблюдают масочный режим. Также при входе в здание нет бесконтактного термометра. Группы не проветриваются в установленном порядке, у садика нет собственной площадки для прогулок и отдельного помещения для заболевших детей.
Помимо этого, у «Теремка» нет разрешения на медобследование детей при приёме в группу.