Регоператор в Нижнем Тагиле рассказал о льготах и начислении пеней в период пандемии

2 апреля 2020 года председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным было подписано постановление, которое не позволяет ресурсоснабжающим компаниям требовать с населения и организаций, обслуживающих жилой фонд, неустойки за просроченные платежи с 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года. В связи с этим АО «РИЦ» приостановило начисление пеней. При этом ранее начисленные пени не списываются, а от обязанности оплаты коммунальных услуг граждане и организации не освобождаются.