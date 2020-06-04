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Posted 4 июня 2020,, 04:36

Published 4 июня 2020,, 04:36

Modified Сегодня, 15:56

Updated Сегодня, 15:56

Регоператор в Нижнем Тагиле рассказал о льготах и начислении пеней в период пандемии

4 июня 2020, 04:36
В период пандемии коронавируса гражданам оказывается всяческая материальная поддержка. Как тагильчанам предоставляются льготы и начисляются ли пени по оплате услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, рассказали TagilCity.ru в ООО «Компания «Рифей».

Начислением платежей за услуги ТКО занимается АО «РИЦ», представляющий интересы ООО «Компания «Рифей», однако самостоятельным начислением льгот потребителям организация не занимается. Это делается органами соцзащиты.

Агент предоставляет в органы информацию об отсутствии задолженностей. Если же потребитель является неплательщиком, то льготы ему не предоставляются, так как отсутствие долга является одним из главных условий их предоставления,отмечают в компании.

2 апреля 2020 года председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным было подписано постановление, которое не позволяет ресурсоснабжающим компаниям требовать с населения и организаций, обслуживающих жилой фонд, неустойки за просроченные платежи с 6 апреля 2020 года до 1 января 2021 года. В связи с этим АО «РИЦ» приостановило начисление пеней. При этом ранее начисленные пени не списываются, а от обязанности оплаты коммунальных услуг граждане и организации не освобождаются.

Форма типового договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для физических и юридических лиц можно посмотреть на официальном сайте АО «РИЦ». Бумажный договор с физическими лицами заключать нет необходимости, так как условия автоматически действуют для всех, кому оказывает услуги региональный оператор ООО «Компания Рифей».

Для оплаты услуг по обращению с ТКО, кроме обращения в офисы обслуживания АО «РИЦ», потребители могут воспользоваться дистанционными сервисами. Так, оплата без комиссии доступна в:

Всю подробную информацию можно найти на официальном сайте компании: www.ricso.ru.

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