В Нижнем Тагиле с 15 июня закроется движение трамваев по проспекту Мира

С 15 по 1 сентября не будут работать маршруты № 2, 3, 4, 8. Движение трамваев организуется по временным маршрутам. Вагоны с маршрута № 8 перенаправят на маршрут № 1, с маршрута № 2 и 4 — на маршрут № 9, с третьего маршрута — на маршрут № 15П.