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Posted 18 июня 2020, 12:01

Published 18 июня 2020, 12:01

Modified 24 декабря, 18:11

Updated 24 декабря, 18:11

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту нахождения ребенка на крыше банка

18 июня 2020, 12:01
Полиция Нижнего Тагила начала проверку по факту прогулки маленького ребенка по крыше банка на Уральском проспекте, 46. Об этом TagilCity.ru сообщили в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

По размещенной в СМИ и социальных сетях информации о том, что малолетний ребенок гуляет по крыше прилегающего к дому отделения банка проводится проверка сотрудниками подразделения по делам несовершеннолетних ОП № 20,рассказали в полиции.

Напомним, ранее жители дома на ГГМ рассказали TagilCity.ru о семье по соседству, которая «превращает их жизнь в ад». Тагильчане жалуются на драки, шум и многочисленных детей, за которыми никто из взрослых не смотрит. Одна из жительниц сняла из окна видео, где видно, как маленький ребенок гуляет по крыше прилегающего к дому банка. При этом в полиции сообщили, что семья не состоит на учете ПДН, и за последнее время на нее не поступало никаких жалоб.

#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Проверка#Дети#Полиция
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