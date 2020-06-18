Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту нахождения ребенка на крыше банка

Напомним, ранее жители дома на ГГМ рассказали TagilCity.ru о семье по соседству, которая «превращает их жизнь в ад». Тагильчане жалуются на драки, шум и многочисленных детей, за которыми никто из взрослых не смотрит. Одна из жительниц сняла из окна видео, где видно, как маленький ребенок гуляет по крыше прилегающего к дому банка. При этом в полиции сообщили, что семья не состоит на учете ПДН, и за последнее время на нее не поступало никаких жалоб.