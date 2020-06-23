Полиция Екатеринбурга задержала серийного автоугонщика в федеральном розыске

Как выяснилось позднее, 45-летний житель уральской столицы находился в федеральном розыске за разбой и убийство. В арендованном гараже у мужчины нашли травматическое оружие, предметы, используемые для хищения автотранспортных средств: электронный блок управления двигателем, устройство подавления GSM-сигнала, инструмент для вскрытия замков автомобиля, а также личные вещи и номерные знаки от автомобилей, угнанных в мае этого года.