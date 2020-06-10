Житель Первоуральска получил 4,5 года колонии за угон автомобилей на 18 млн рублей
Сегодня, 12:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Верх-Исетский районный суд в Екатеринбурге вынес приговор в отношении 27-летнего жителя Первоуральска, которого признали виновным в похищении 16 автомобилей на сумму 18 миллионов рублей, сообщает «ФедералПресс».
С конца 2017 года по август 2018 года мужчина с подельником в ночное время суток вскрывал автомобили иностранного производства на территории Екатеринбурга, Режа, Первоуральска и Нижнего Тагила, после чего скрывался и распоряжался по своему усмотрению.
Следствием было установлено местонахождение 12 машин, которые вернули законным хозяевам. Четыре автомобиля общей стоимостью более трех миллионов рублей найти не удалось.
Мужчину приговорили к 4,6 годам лишения свободы в колонии общего режима. В отношении соучастника преступления ведется расследование.
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