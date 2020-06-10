Житель Первоуральска получил 4,5 года колонии за угон автомобилей на 18 млн рублей

С конца 2017 года по август 2018 года мужчина с подельником в ночное время суток вскрывал автомобили иностранного производства на территории Екатеринбурга, Режа, Первоуральска и Нижнего Тагила, после чего скрывался и распоряжался по своему усмотрению.