tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 июля 2020, 13:52

Published 8 июля 2020, 13:52

Modified 29 ноября, 17:31

Updated 29 ноября, 17:31

В Нижнем Тагиле прокуратура начала проверку из-за покусавшей 7-летнюю девочку собаки

8 июля 2020, 13:52
Прокуратура Тагилстроевского района Нижнего Тагила начала проверку в связи с нападением собаки на семилетнюю девочку, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, 6 июля 2020 года, предположительно безнадзорная собака напала на девочку, когда она выходила из дома на улице Карла Либкнехта, 41. У ребенка диагностированы рваные раны подбородка и шеи.

При этом, у пострадавшей сильный испуг. На данный момент ей оказывается необходимая медицинская помощь.

В ходе проверки прокуратура даст правовую оценку исполнению органами местного самоуправления требований законодательства, регулирующего вопросы отлова безнадзорных собак.

По предварительной информации, администрация города заключила контракт на отлов безнадзорных животных с ООО «Специализированная служба». Прокуратурой уже запрошена информация в администрации муниципалитета для выяснения, действительно ли заключен контракт, а также документы об исполнении его условий.

При наличии действующего контракта прокуратурой будет дана правовая оценка работе подрядчика по исполнению условий.

Ранее TagilCity.ru рассказывал, насколько гуманным для собак и людей является программа ОСВВ, которая используется в качестве основного способа борьбы с бездомными животными.

Материалы по теме
В Волгограде сотрудники ФСБ задержали готовившего нападение на школу подростка«Дети радостно пинали меня»: в Екатеринбурге мужчина с ножом напал на велосипедиста
#Происшествия#Нижний Тагил#Проверка#Прокуратура#Животные#Нападение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (3435) 49-93-34 или +7 915 019-92-61

Электронный адрес:  pressa@tagilcity.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика