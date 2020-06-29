«Дети радостно пинали меня»: в Екатеринбурге мужчина с ножом напал на велосипедиста

По словам самого пострадавшего, он девочку не сбивал. Она выехала на встречную полосу и поехала на него. Ей на вид было около четырех-пяти лет.

Мужчина рассказал, что после столкновения на него напал отец.

Дети улюлюкали, радостно пинали меня, пока я на земле истекал кровью. Мать семейства сказала, что ее теперь придётся везти в больницу. В тот момент мои руки уже были изрезаны, рассказывает пострадавший.

Он отметил, что когда перешел на другую сторону улицы, чтобы дождаться скорую и полицию, семья продолжила гулять.