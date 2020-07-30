tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля 2020, 15:21

Published 30 июля 2020, 15:21

Modified 24 декабря, 18:08

Updated 24 декабря, 18:08

Свердловская область получит дотацию на компенсацию потерь из-за пандемии COVID-19

30 июля 2020, 15:21
Сюжет
Коронавирус
Свердловская область получит 4,8 млрд рублей в качестве компенсации затрат снижения доходов из-за пандемии коронавируса, сообщает департамент информполитики.

Министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко пояснила, что во время пандемии встал вопрос о возможности сбалансированности бюджета. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года доходы бюджета снизились на 14 млрд рублей. Дополнительные средства, выделанные из федерального бюджета, позволят стабилизировать финансовое состояние региональной казны.

В мае 2020 года свердловский бюджет уже получал средства для поддержки, тогда сумма составила 5,1 млрд рублей. По распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина средства из резервного фонда правительства получат 69 регионов, размер дотаций составляет 100 млрд рублей.

#Экономика#Коронавирус#Свердловская область#Деньги
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт tagilcity.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74 136 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Мамонтова Юлия Александровна

Телефон: +7 953 04-33-658 или +7 915 019-92-61  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика