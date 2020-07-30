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Posted 30 июля 2020, 12:57

Published 30 июля 2020, 12:57

Modified 24 декабря, 18:10

Updated 24 декабря, 18:10

В Нижнем Тагиле полиция и волонтеры почти неделю ищут мужчину с проблемами с психикой

30 июля 2020, 12:57
В Нижнем Тагиле полицейские совместно с волонтерами отряда «Лиза Алерт» ищут 41-летнего местного жителя Аркадия Рачевского, имеющего проблемы с психикой, пишут ИА «Все Новости».

В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» изданию рассказали, что с заявлением обратилась мать пропавшего 25 июля.

В тот день около 11.00 мужчина ушел из квартиры на Уральском проспекте после ссоры с женщиной. У тагильчанина имеются проблемы с психикой. Он взял с собой только паспорт. Телефон у мужчины отсутствует, друзей, где он может переночевать, также нет. В полиции предполагается, что Рачевский мог у кого-то остановиться, так как в больницах города он не был обнаружен.

В день пропажи мужчина был одет в синие джинсы, синие кроссовки, а также рубаху зеленого цвета. Рост мужчины около 165 сантиметров, среднее телосложение.

#Происшествия#Нижний Тагил#Поиски#Пропавшие
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