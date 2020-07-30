В Нижнем Тагиле полиция и волонтеры почти неделю ищут мужчину с проблемами с психикой

В тот день около 11.00 мужчина ушел из квартиры на Уральском проспекте после ссоры с женщиной. У тагильчанина имеются проблемы с психикой. Он взял с собой только паспорт. Телефон у мужчины отсутствует, друзей, где он может переночевать, также нет. В полиции предполагается, что Рачевский мог у кого-то остановиться, так как в больницах города он не был обнаружен.