В Нижнем Тагиле полиция и волонтеры почти неделю ищут мужчину с проблемами с психикой

Posted 30 июля 2020, 12:57
Published 30 июля 2020, 12:57
Modified 24 декабря, 18:10
Updated 24 декабря, 18:10
В пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское» изданию рассказали, что с заявлением обратилась мать пропавшего 25 июля.
В тот день около 11.00 мужчина ушел из квартиры на Уральском проспекте после ссоры с женщиной. У тагильчанина имеются проблемы с психикой. Он взял с собой только паспорт. Телефон у мужчины отсутствует, друзей, где он может переночевать, также нет. В полиции предполагается, что Рачевский мог у кого-то остановиться, так как в больницах города он не был обнаружен.
В день пропажи мужчина был одет в синие джинсы, синие кроссовки, а также рубаху зеленого цвета. Рост мужчины около 165 сантиметров, среднее телосложение.