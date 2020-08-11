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Posted 11 августа 2020, 15:24

Published 11 августа 2020, 15:24

Modified 29 ноября, 17:33

Updated 29 ноября, 17:33

Главный синоптик Свердловской области сообщила об аномальном уровне осадков

11 августа 2020, 15:24
Главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко рассказала, что за прошедшие дни августа выпала месячная норма осадков, сообщает ТАСС.

Об этом Галина заявила в ходе пресс-конференции. Плохая погода в области объясняется влиянием циклона, который пришел в область более 10 дней назад. По информации синоптиков, циклон покинет область только через пару дней.

Глава ведомства поведала и о плюсах такой погоды. Так, благодаря осадкам, улучшились условия для культур сельскохозяйственной отрасли.

Напомним, что в начале августа в Свердловской области наблюдались сильнейшие ливни, град и шквалистый ветер.

Из-за непогоды в Нижнем Тагиле был отменен чемпионат по уличному баскетболу.

Также в Нижнем Тагиле 3 августа из-за ливня пострадали деревья.

#Свердловская область#Здоровье#Ураган#Град#Ливень#Прогноз погоды#Синоптики
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