Сегодня, 9 августа, в Нижнем Тагиле должен был завершиться XXI чемпионат по стритболу, который посвящен Дню города. Однако из-за непогоды турнир пришлось приостановить, сообщает «Тагильский рабочий».

Матчи в рамках всероссийских соревнований «Оранжевый мяч» проводила спортивная школа «Старый соболь». На входе всем участникам измеряли температуру. Из-за дождя была отменена игра юношей в возрасте от 18 до 22 лет, а также мужчин и женщин в абсолютных категория. Отмечается, что последние игры юношей проходили уже во время дождя. Кроме того, в заключительный день победители получили награды.

