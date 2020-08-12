В Нижнем Тагиле более 700 человек поддержали возврат прямых выборов мэра

Сбор подписей стартовал в начале августа. Полиция в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле неоднократно просила активистов убрать кубы для сбора подписей. Кроме того в Екатеринбурге был оштрафован депутат гордумы Пирожков за организацию незаконного публичного мероприятия. Ему суд назначил штраф в размере 20 тысяч рублей.