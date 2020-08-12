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В Нижнем Тагиле на Вагонке вырубят более 250 деревьев из-за ремонта теплосетей

12 августа 2020, 08:38
Фото: 1Mediainvest.ru
В Дзержинском районе Нижнего Тагила в связи с ремонтом теплосетей вырубят порядка 270 деревьев и более сотни кустарников. Соответствующие постановление размещено на сайте мэрии.

Согласно документу, МУП «Горэнерго-НТ» получило разрешение на снос зеленых насаждений, расположенных в охранной зоне тепловых сетей, подлежащих реконструкции по инвестиционному проекту.

Вырубить деревья и кустарники разрешено на участках:

  • от улицы Юности, 11А до дома 4А,
  • от улицы Вагоностроителей, 37 до дома 57,
  • от улицы Молодежная, 22Б до улицы Окунева, 1Б,
  • от улицы Тельмана, 36 до улицы Тимирязева, 54,
  • от улицы Энтузиастов, 93 до улицы Зари, 66,
  • от улицы Калинина, 99 до дома 89,
  • от улицы Калинина, 84 до дома 82,
  • от улицы Зари, 21а до дома 29,
  • от улицы Пихтовая, 28 до дома 34,
  • от улицы Пихтовая,34 до дома 36,
  • от улицы Пихтовая, 36 до дома 38,
  • от улицы Юности, 20 до улицы Басова, 6а,
  • от улицы Парковая 6а (тепловая насосная станция № 9) до улицы Максарева, 3,
  • от улицы Юности, 20 до Ленинградского проспекта, 26А,
  • от Ленинградского проспекта, 30 б до проспекта Дзержинского, 39,
  • от Ленинградского проспекта, 56 до дома 72,
  • от Ленинградского проспекта, 90 (тепловая камера № 27/71) до Ленинградского проспекта, 84,
  • от Ленинградского проспекта, 88 до дома 100,
  • от Ленинградского проспекта, 102 до улицы Зари, 22,
  • от Ленинградского проспекта, 104 до дома 100А.

Среди подлежащих вырубке деревьев есть тополя, яблони, клены, рябины. Кустарники — сирень, шиповник, боярышник.

После выполнения работ «Горэнерго-НТ» предстоит восстановить благоустройство территории и вывезти мусор.

Напомним, в июле ГКУ «Управление автомобильных дорог» получило от администрации города разрешение на снос 188 деревьев на Южном подъезде в связи с ремонтными работами. В городскую казну предприятие должно возместить 1,8 миллиона рублей.

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#Теплосети#Экология#Деревья#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье
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