Мэр Нижнего Тагила рассказал, какие площадки для отдыха появятся в этом году

Парк Победы имеет почти законченный вид. Осталось только доделать площадку для выгула собак и детский комплекс. Сейчас вот ждем, когда еще подойдет канатная дорога, которая будет установлена рядом с горкой, а также начнется полная укладка плитки. Поэтому тротуар вокруг мы уже закончили. Я думаю, что, в соответствии с контрактом, до конца августа все работы будут завершены и можно будет делать открытие, рассказал TagilCity.ru Владислав Пинаев.