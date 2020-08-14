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Свердловчане стали чаще болеть гриппом и ОРВИ

14 августа 2020, 21:14
В августе 2020 года в Свердловской области зафиксировали рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, пишет ТАСС.

Врачи в августе зарегистрировали 13 тысяч случаев заболевания гриппом и ОРВИ. Рост был зафиксирован на 27%, в Екатеринбурге – на 39%, что превысило эпидемиологический порог.

Как рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева, несмотря на общий рост заболеваемости, в последние две недели отмечается стабилизация ситуации.

В Свердловской области за время пандемии коронавируса инфекцией заразились 23 097 человек, за минувшие сутки – 154 свердловчанина.

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#Заболеваемость#Грипп#Свердловская область#ОРВИ#Здоровье
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