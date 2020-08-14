В Свердловской области планируется привить от гриппа не менее 70% жителей региона

Федерация нам ставит норматив привить 60% населения — это 2 590 000 человек. Если мы выполняем задачу, а мы должны ее выполнить, потому что она поставлена губернатором, привить 70% населения, то, соответственно, мы должны еще 1 140 000 добавить, поэтому получается 3 730 000 человек, сказала Чадова.