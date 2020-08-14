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В Свердловской области планируется привить от гриппа не менее 70% жителей региона

14 августа 2020, 16:37
В Свердловской области планируется привить от сезонных заболеваний не менее 70% населения региона, сообщает ТАСС.

Об этом на пресс-конференции в Уральском информационном центре ТАСС рассказала заместитель министра здравоохранения Свердловской области Елена Чадова.

По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, не менее 60% населения страны должны пройти в этом году вакцинацию. При этом 30 июля в департаменте информполитики региона сообщали, что в Свердловской области планируется охватить вакцинацией более 2,3 миллионов жителей.

Федерация нам ставит норматив привить 60% населения — это 2 590 000 человек. Если мы выполняем задачу, а мы должны ее выполнить, потому что она поставлена губернатором, привить 70% населения, то, соответственно, мы должны еще 1 140 000 добавить, поэтому получается 3 730 000 человек, сказала Чадова.

Напомним, что на сегодняшний день число зарегистрированных случаев заболевания в Свердловской области коронавирусом составляет более 23 тысяч человек. При этом 154 случая было зарегистрировано за минувшие сутки. Кроме того, в регионе продолжает действовать масочный режим в помещениях и общественном транспорте.

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#Грипп#Свердловская область#Вакцинация#Здоровье
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