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Синоптики рассказали о причине аномальной погоды на Урале

19 августа 2020, 11:28
Холод и дожди в Свердловскую область принёс арктический циклон, сообщает центр "Фобос".

Из за воздушных масс из акваторий Карского и Баренцева моря в ближайшие дни будет пик похолодания, всего 10-12 градусов выше нуля.

Похолодание и дожди коснулись не только Урала, в Сибири прошли сильные ливни, выпала почти половина месячной нормы осадков.

Нынешний август, по мнению синоптиков, по погоде соответствует октябрю, на 11 градусов меньше, чем обычно.

Портал Gismeteo прогнозирует к концу недели потепление, но погода сохранится дождливой.

Напомним, что за первые десять дней августа в Нижнем Тагиле выпало почти полторы месячные нормы осадков.

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